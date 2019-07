Hilden : Schüler-Stadtrat ruft Klimanotstand aus

Bei einem Kommunalpolitischen Praktikum haben 25 Schüler rund eine Woche erfahren, wie in Hilden Politik gemacht wird.

Die Bürgermeisterin eröffnet nun die Debatte. Zuerst verläuft die Diskussion im Sitzungssaal noch schleppend, doch dann gehen immer mehr Finger nach oben. Bürgermeisterin Franziska muss die Fraktionsmitglieder beruhigen. Denn die stehen voll und ganz hinter ihrer Position. Immer wieder versuchen sie, die Argumente der Gegenseite zu entkräften. Jede Fraktion will eine Mehrheit erreichen. Dann wird abgestimmt. Der CDU-Antrag bekommt keine Mehrheit und wird abgelehnt. David kann am Ende die anderen nicht überzeugen.

Er und 22 andere Jugendliche aus der achten bis elften Klasse nehmen gut eine Woche an einem Kommunalpolitischen Praktikum teil. „Das Ziel ist, dass die Schüler verstehen, wie Politik in einer Stadt funktioniert“, erklärt Andrea Nowak, Betreuerin des Jugendparlaments.

Am ersten Tag des Praktikums haben die Teilnehmer bereits die echten Kommunalpolitiker der Stadt Hilden getroffen und durften ihnen Fragen stellen, erzählt David. Am Donnerstag startete dann das Planspiel im Sitzungssaal des Bürgerhauses, da, wo auch die echten Politiker immer tagen. Die Teilnehmer werden in Fraktionen eingeteilt. In diesen politischen Gruppen diskutieren sie, bilden sich eine Meinung zu einem Thema, und versuchen für ihre Überzeugungen eine Mehrheit zu finden, erklärt Andrea Nowak.