Grundschule in Hilden : Schüler nach Corona-Fall in Notgruppe in Quarantäne

Schon seit Mitte Dezember ist die Präsenzpflicht für Schüler aufgehoben. Foto: dpa/Jens Büttner

Hilden Die Kinder einer Notgruppe an einer Hildener Grundschule müssen in Quarantäne. Eine Betreuungskraft ist laut Kreis zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mehrere Kinder aus einer zweiten Klasse der Grundschule am Elbsee sowie ihre Betreuer müssen vorsorglich in Quarantäne. In einer Notgruppe war zuvor ein Corona-Fall nachgewiesen worden, bestätigte der Kreis. Demnach hat sich eine Betreuungskraft infiziert. Die Schüler und die Erzieher bleiben jetzt erst einmal zu Hause.

„Die Stadt wartet auf weitere Anweisungen durch das Gesundheitsamt“, erklärt Stadtsprecher Klaus Helmer. Dort wird im ersten Schritt nach dem Hygienekonzept geschaut und dann entschieden, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Für die rund 2,5 Millionen Schüler in NRW war die Präsenzpflicht im Klassenraum wegen der Corona-Pandemie bereits Mitte Dezember ausgesetzt worden. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern seitdem die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wurde das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 14. Februar.

Trotz des Appells, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen, nehmen viele berufstätige Eltern das Betreuungsangebot der Stadt in Anspruch. Während in den Grundschulen rund 20 Prozent der Kinder weiterhin betreut werden (ausdrücklich ohne Unterricht oder Hilfestellung bei der Lösung der Hausaufgaben), liegt die Quote in den Kindergärten bei rund 50 Prozent, hatte die Stadt vor kurzem erklärt.

(tobi)