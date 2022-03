Hilden : Schüler helfen Schülern gegen Cybermobbing

Info

Insgesamt zehn Schulen des Kreises lassen derzeit einige ihrer Schüler vom Medienzentrum des Kreises Mettmann in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro zu Medienscouts ausbilden. Anders als in den anderen drei Ausbildungsgängen zuvor findet die diesjährige Ausbildung coronabedingt komplett online statt. In Hilden wurden bereits in der Vergangenheit Schüler der Sekundarschule (2016) und des Helmholtz-Gymnasiums (2018) zu Medienscouts ausgebildet. Die Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule ist zum ersten Mal dabei. Weitere Infos zum Projekt gibt es online unter der Adresse

www.bildungsportal-me.de/bildung-in-der-digitalen-welt/lebenswelten/medienscouts