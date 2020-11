Kostenpflichtiger Inhalt: Erfolg für Schule in Hilden : Bonni-Schüler gewinnen Radio-Preis

Die Moderatorinnen von BonniFM Jil Joest (l.) und Mariana Hansen (beide 16, Q1) präsentieren den Preis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Bürgermedienpreis in der Kategorie „Meinungsstark“ geht an die Hildener Schule. Ausgezeichnet wird damit die Sendung zum Thema „Respekt vor anders Denkenden“, die in einem Kurs der neunten Klassen produziert worden war.