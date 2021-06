Jerusalema in Hilden : Der Elbsee tanzt

Glückliche Gesichter: Die Grundschüler tanzen zum Song Jerusalema. Das Video davon soll schon bald bei YouTube hochgeladen werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Oftmals haben es ja gerade die Jungs nicht so mit dem Tanzen. Doch die beiden Drittklässler Maximilian und Santiago waren mit jeder Menge Spaß und viel Talent dabei, als sie mit fast 200 Mitschülern an der Gemeinschaftsgrundschule am Elbsee in dieser Woche den Tanz „Jerusalema“ auf dem Schulhof geübt und auf Video aufgenommen haben

Von Cristina Segovia Buendía

„Anfangs war es schon ein bisschen schwer, aber jetzt läuft’s“, bekannten die beiden Neunjährigen. Immerhin mussten sie nicht nur die Schrittfolgen möglichst synchron mit den anderen Tänzern hinkriegen, sondern auch noch gleichzeitig Drehungen und Klatschen schaffen. „Es macht Spaß“, sagten Maximilian und Santiago in einer Drehpause zufrieden.

Am Dienstagmorgen hat der Ehrenamtler Michael Krambock den Gruppentanz auf Video aufgenommen. „Voraussichtlich in den Sommerferien wird das dann auf YouTube veröffentlicht, so dass es sich auch die Eltern daheim mit den Kindern anschauen können“, kündigte Schulleiterin Christiane Gierke an.

Wie es zum Tanzprojekt „Jerusalema – der Elbsee tanzt“ kam, erzählte sie ebenfalls: „Die Zeit des Lockdowns hat uns im Dezember alle sehr belastet und unglücklich gemacht. Wir wollten deshalb etwas Fröhliches auf die Beine stellen, das wir alle gemeinsam machen konnten.“ Das Gute daran: Über die digitalen Medien hatten die Lehrer die Möglichkeit, das Tanzvideo hochzuladen und so den Kindern ins heimische Wohn- oder Kinderzimmer zu schicken. Dort hieß es „üben, üben, üben“ – zwar erst einmal allein, aber doch mit einer schönen Perspektive auf das gemeinsame Projekt. „Bestimmt die Hälfte der Schüler konnten den Tanz nach dem Distanzunterricht schon richtig gut“, berichtete Gierke.

Gemeinsam haben sie ab Ende Mai klassenweise im Präsenzunterricht weitergeübt, damit die Schritte und Drehungen klappten. „Vor allem aber war uns der Spaß an der gemeinsamen Sache nach der langen Trennung das Allerwichtigste. Das Lied verführt einfach zu Bewegung und guter Laune“, betonte die Schulleiterin. Leistungsdruck gab es dabei garantiert nicht, auch, wenn sich der eine nach links und die andere nach rechts drehte, manch einer vielleicht gar nicht vor die Kamera wollte. „Jeder macht nach seinen Möglichkeiten mit, jeder ist integriert“, zeigte sich Gierke zufrieden.

Es sei einfach ein schöner Abschluss nach einem außergewöhnlichen und belastenden Schuljahr. „Die Kinder haben Spaß und bewegen sich. Damit haben wir unser Ziel auf jeden Fall erreicht“, sagte Christiane Gierke. Damit das Ganze auch rechtlich abgesichert ist und auf YouTube hochgeladen werden darf, hatte sie sich sogar noch die Mühe gemacht, die Plattenfirma Warner Music anzuschreiben und um Erlaubnis für die Nutzung des Liedes zu bitten.

Bereits Ende 2019 war der Song des südafrikanischen Sängers Master KG erschienen, Menschen tanzten während der Pandemie weltweit dazu und veröffentlichten Videos in den sozialen Medien – allerdings, ohne Lizenzgebühren an Warner Music abzuführen. „Wir aber haben die Erlaubnis schriftlich bekommen, nachdem ich beschrieben hatte, warum wir das in unserer Schule machen möchten“, betonte die Schulleiterin.