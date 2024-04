Schon am Montag in Hilden und Haan Rheinbahn-Linien werden bestreikt

Hilden, Haan · Verdi hat angekündigt, dass am Montag einzelne Betriebshöfe der Rheinbahn und anderer Verkehrsbetriebe bestreikt werden. Betroffen sind auch die Depots in Benrath und in Mettmann, was auch Auswirkungen auf Hilden und Haan haben dürfte.

14.04.2024 , 09:14 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag Mitarbeiter der Rheinbahn zum Streik auf. Foto: dpa/Martin Schutt

Mit sogenannten Stichel-Streiks erhöht die Gewerkschaft Verdi am Montag den Druck auf die Arbeitgeber: Mit der Frühschicht legen Beschäftigte ausgewählter Betriebshöfe – bei der Rheinbahn unter anderem Benrath und Mettmann – ihre Arbeit nieder, erklärte eine Verdi-Sprecherin. Auf verschiedenen Linien sei deshalb mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Welche Linien in Hilden und Haan genau betroffen sind, war am Sonntag noch unklar. Verdi NRW kündigt Streik bei drei Verkehrsbetrieben an Wer betroffen ist Verdi NRW kündigt Streik bei drei Verkehrsbetrieben an Die Gewerkschaft plane in den kommenden Tagen und Wochen, den wirtschaftlichen Druck auf die Unternehmen zu erhöhen. Dafür würden flexibel landesweit Teilbereiche des Nahverkehrs zeitversetzt zum Streik aufgerufen. „Unser Anliegen ist nicht, die Fahrgäste zu bestreiken. Mit sogenannten Wirkungsstreiks wollen wir den wirtschaftlichen Druck auf die Unternehmen erhöhen. Um langfristig die Weichen für einen funktionierenden ÖPNV zu stellen, braucht es mehr Personal. Das ohne verbesserte Arbeitsbedingungen aber kaum zu finden sein wird!“, erklärt Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech. Die Gewerkschaft fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um das Personal zu entlasten und die Berufe attraktiver zu machen. In Hilden und Haan war es bei den letzten Streiks zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Damals jedoch wurden alle fünf Betriebshöfe bestreikt, dieses Mal sind es drei. Zuletzt fuhren in Haan keine Busse mehr, in Hilden lediglich die Linien 782 und 785.

(tobi)