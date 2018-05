Hilden: Schönenborn erhält Orden des Bergischen Landes

Hilden Die "Brezel-Freunde" ehren den WDR-Direktor.

Der Burger Brezel ist der Orden des Bergischen Landes. Der Tradition dieses Satzes folgend, verleiht der Freundeskreis "Burger Brezel" dem WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn den ersten "Goldenen Brezel". Am 4. Oktober wird der Hildener die von Firmen in Solingen "gebaute" Skulptur in Empfang nehmen. "Der Burger Brezel und Schönenborn haben gemeinsam, dass sie über Solingens Grenzen hinaus bekannt und beliebt sind", erläuterte Olaf Link vom Freundeskreis. Die Übergabe ist in ein festliches Gala-Dinner im Wermelskirchener Landhaus "Spatzenhof" eingebettet.