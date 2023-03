Winter im März Schnee bringt Winter zurück nach Hilden und Haan

Eine leichte Zunahme der Unfallzahlen hat die Polizei im Kreis Mettmann am Mittwoch verzeichnet, erklärte eine Sprecherin. Grund dafür war der Schneefall, der am Morgen einsetze und die Region in ein Winterwunderland verwandelte. Allerdings von unterschiedlich langer Dauer: Während der Schnee in Hilden sofort wieder schmolz, blieb er in Haan länger liegen. Dort fiel auch deutlich mehr als in der Itterstadt.