Hilden : Schlagabtausch um Baudezernentin

Hilden SPD, CDU und AfD haben Rita Hoff (64) mit Mehrheit nicht wiedergewählt. Die anderen Fraktionen waren dafür.

Baudezernentin Rita Hoff hat sich nach acht Jahren im Stadtrat zur Wiederwahl gestellt. CDU, SPD und AfD haben das mit der Mehrheit von 31 Stimmen abgelehnt. Die anderen Fraktionen (11 Stimmen) votierten für Hoffs Wiederwahl. Bürgermeisterin Birgit Alkenings nahm an der Abstimmung nicht teil. Hoff wäre nach ihrer Wiederwahl noch elf Monate im Amt gewesen und dann am 31. Juli 2020 aus Altersgründen mit 65 Jahren ausgeschieden. „Die SPD bevorzugt eher eine langfristige Perspektive“, begründete Anabela Barata die Entscheidung ihrer Fraktion. Im nächsten Jahr ist Kommunalwahl mit einem neuen Rat. Aus Sicht der Grünen ein guter Zeitpunkt, dann auch das Baudezernat neu zu besetzen, sagte Klaus-Dieter Bartel. „Wir wissen, was wir an Frau Hoff haben“, meinte Rudolf Joseph (FDP): „Sie kennt ihre Aufgaben und ihre Abteilung.“ Deshalb solle sie noch elf Monate im Amt bleiben. „Für Leistung soll es auch eine Gegenleistung geben“, sagte Ludger Reffgen (BA). Deshalb solle Hoff bis zur Altersgrenze weitermachen. Das sei auch die „kosten- und menschenverträglichste Lösung.“ „Frau Hoff soll die Gelegenheit haben, ihre Arbeit zu Ende zu führen“, führte Claus Munsch (Allianz) aus: „Alles andere ist gegen die Menschenwürde.“ Bei Wahlen gehe es nur darum, Ja oder Nein zu sagen, widersprach Bürgermeisterin Birgit Alkenings. Beigeordnete müssten nach acht Jahren wiedergewählt werden oder eben nicht: „Das ist ein ganz normales Verfahren und hat mit Menschenwürde nichts zu tun.“ Günter Haupt ist übrigens der einzige Hildener Baudezernent, der in den 1960ern (mehrfach) wiedergewählt wurde. Alle anderen wurden nach acht Jahren nicht wiedergewählt. Jörg Penner wurde 1999 vorzeitig entlassen.