Hilden : Schafe pflegen Hildener Heide

Hilden Franz Eikermann lässt seine rund 400 Moorschnucken und Ziegen im Auftrag des Naturschutzes grasen. Sie erhalten damit eine alte Kulturlandschaft, die sonst verschwinden würde.

„Schäfer ist man nur mit Herz“, sagt Schäfer Franz Eikermann (62). Er zieht immer wieder mit seiner „Wanderschafherde“ durch die Ohligser Heide, Hildener Heide und das Further Moor. Denn seine rund 400 Moorschnucken betreiben Landschaftspflege. Sie vertilgen die Gräser und halten die Wiesen so kurz. Ohne sie würde die Heide verbuschen und innerhalb weniger Jahre zu einem Wald heranwachsen. Das hätte das Ende für die einzigartige Flora und Fauna der Heiden zur Folge. Die regelmäßige Beweidung garantiere allerdings den Erhalt der Heide. Da das Land buckelig und uneben sei, wäre es nicht möglich, die Heide mechanisch kurz zu schneiden. Der Schäfer und seine Herde sind also regelmäßig unterwegs, um die Kulturlandschaft zu erhalten.