Hilden : Rund 2500 Menschen ziehen durch Süden

Der letzte große Martinsumzug der des Jahres ist am Sonntagabend durch den Hildener Süden gezogen. Bei kalten Temperaturen aber trockenem Wetter sangen rund 2500 Teilnehmer lauthals mit, während sich der Tross von der St.-Konrad-Allee aus über die Lindenstraße zum Schulhof an der Verlach bewegte. Dort endete der Zug mit der Mantelteilung und dem Martinsfeuer. Fünf Kapellen sorgten zuvor für die musikalische Begleitung, insgesamt halfen rund 200 Ehrenamtliche mit. Einige von ihnen hatten vor dem Zug insgesamt 600 Martinstüten gepackt. Mehr als 1000 Arbeitsstunden stecken in jedem Martinsumzug, erklärte Hans-Peter Rauscher, zweiter Vorsitzender des St.-Martinsvereins Hilden-Süd. Zusammen mit den Martinstüten kostet der Umzug rund 7000 Euro. Am Montag um 17 Uhr startet der Martinsumzug auf dem Schulhof der Ggrundschule Schulstraße, Schulstraße 40-42. Am Donnerstag, 14. November, zieht die Grundschule am Elbsee ab 16.30 Uhr um ihr Gelände am Schalbruch. tobi/Foto: teph