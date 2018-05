Hilden: Sammler zeigt Holzwerkzeuge

Hilden Hobel, Sägen, Beile: An der Hansastraße zeigt Gerhard Schmitz über 60.000 Teile. Besuche müssen vereinbart werden.

Schon im Eingangsbereich und während der Besucher die Treppen emporsteigt, werden die Blicke von allerlei kuriosem Werkzeug angezogen. Betritt er jedoch erst die weitläufigen Räume des Hobelmuseums an der Hansastraße, wird er von der übermächtigen Vielzahl an Exponaten schier erschlagen. Und dabei sind in den Vitrinen, an den Wänden, den Deckenbalken und auf jedem freien Millimeter nur etwa 15 Prozent der gesamten Sammlung zu sehen, wie der passionierte Holzfreund Gerhard Schmitz verrät.