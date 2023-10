Bauarbeiten am Bahnhof Hilden Bahn sperrt Strecke von und nach Hilden

Bis Montag, 23. Oktober, 5 Uhr, bleibt die Strecke zwischen Solingen und Düsseldorf in wechselnden Phasen komplett gesperrt. Doch auch danach stehen noch Arbeiten an, sodass die Bahn voraussichtlich bis zum 8. November nicht mehr am Hauptbahnhof in Hilden hält. Fahrgäste müssen dann auf Hilden-Süd ausweichen. Die Bahn kündigt darüber hinaus weitere Sperrungen der Strecke an: vom 8. auf den 9. November sowie vom 28. November bis zum 8. Dezember, auch dann wieder phasenweise.