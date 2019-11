Hilden : St.-Martins-Rudelsingen feiert Premiere

Der Sankt-Martinsverein Hilden-Süd lädt für Mittwoch, 6. November, auf den alten Markt ein.

Premiere in Hilden: Mit einem Rudelsingen auf dem alten Markt startet der Sankt-Martinsverein Hilden-Süd in die große Umzugswoche. „Wir werden erstmals gemeinsam auf dem alten Markt Martinslieder singen“, erklärt Vereinssprecher Hans-Peter Rauscher. Dazu sind alle Kinder mit Eltern, Großeltern und Freunde eingeladen.

Die Veranstaltung am Mittwoch, 6. November, startet um 16.30 Uhr. „Ein buntes Lichtermeer von Sankt-Martins-Laternen soll den Marktplatz erleuchten“, erklärt Rauscher weiter. Die Gruppen der Kita „Die Arche“ und Zur Verlach haben ihr Kommen zugesichert. Vereinsmitglied und Musiklehrer Martin Falke leitet das Rudelsingen. Die Texte hinterlegt der Verein auf seiner Internetseite www.st-martins-verein.de, hieß es weiter. Eltern und Kinder können nach der Veranstaltung Selfies mit St. Martin machen, heißt es weiter.

Das Rudelsingen ist aber nicht die einzige Sonderveranstaltung des St-Martinsvereins. Am Donnerstag, 7. November, führt die Puppenbühne Bauchkribbeln das Stück „St. Martinus oder ich gehe mit meiner Laterne“ im städtischen Familienzentrum „Die Arche“ auf. Die vom Martinsverein gesponserte Aufführung ist allerdings nicht öffentlich.

Hildener genießen Kultur am Sonntag

Hilden : Hildener genießen Kultur am Sonntag

Die Aktion am Samstag, 9. November, dagegen schon. Der St.-Martinsverein wird von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Nove-Mesto-Platz unterwegs sein. „Die Markthändler schmücken ihre Stände mit bunten Laternen, und wir werden mit dem Bettler und St. Martin vor Ort sein“, erklärt Rauscher. Wer mag, kann sich mit den beiden fotografieren lassen.

Am Sonntag, 10. November, steht dann der Höhepunkt der Woche an: der große Martinsumzug. Bis zu 200 Helfer von Polizei, Feuerwehr, THW, Bürgerverein und Verkehrskadetten sichern den Umzug, zu dem bei gutem Wetter wieder bis zu 2500 Teilnehmer erwartet werden. Aufstellung ist ab 16.30 Uhr auf der St.-Konrad-Allee, um 17 Uhr startet der Zug über die Kölner Straße und An den Linden bis zum Schulhof der Astrid-Lindgren-/Wilhelm-Busch-Schule.