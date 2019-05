Hilden : „Rudelsingen“ mit Hannes und Philip

Wie hier in Leichlingen werden am Donnerstag die Besucher des Rudelsingens in der Area 51 gemeinsam Lieder anstimmen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hilden Am Donnerstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr mit frischem Programm im Jugendtreff Area 51.

Zusammen singen ist in und äußerst beliebt. In über 100 Städten in ganz Deutschland finden alle Singbegeisterten das Veranstaltungsformat inzwischen vor. Regelmäßig treffen sich dabei die unterschiedlichsten Menschen, um gemeinsam ihre Lieblingslieder zu singen. Zehn Teams sorgen bundesweit bei monatlich über 10.000 Fans für das gemeinschaftliche Singerlebnis unter professioneller Anleitung und begeistern mit Programmen, die für jedermann etwas bereithalten. „Beim Rundelsingen geht es ungezwungen zu und die Lieder klingen immer gut“, sagt Vorsänger Hannes Weyland. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Philip Ritter am Piano. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Hits und Gassenhauern. Neue. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Das 6. Hildener Rudelsingen startet am Donnerstag, 9. Mai um 19.30 Uhr mit frischem Programm im Area 51, Furtwängler Straße 2b. Wer das nicht verpassen will, kann sich noch schnell auf der Website www.rudelsingen.de Karten sichern oder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse besorgen. Der Eintritt kostet: zehn Eur, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.