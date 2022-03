Aktion in Hilden, Haan und Erkrath : Rotarier starten Aktion  „Ostern für alle“

Hilden/Haan/Erkrath Ostergeschenke für die Kinder der Tafeln in Erkrath, Haan und Hilden sowie für Kinder aus der Ukraine. Päckchen werden bis zum 8. April angenommen.

„Normalerweise wird besonders zu Weihnachten an Benachteiligte gedacht. Den Rest des Jahres gelangen sie schwer in den Fokus. Mit der Aktion wollen wir das ändern“, erklärt Hinrich Schumacher, Präsident des Rotary Clubs Hilden-Haan, die Beweggründe für die Aktion. Ab sofort kann jeder Ostergeschenke aller Art in den teilnehmenden Geschäften abgeben. Die Aktion läuft bis zum 8. April. „Wir überlassen die Auswahl bewusst den Spendern. So kann wirklich jeder sich beteiligen und nach seinen Möglichkeiten Gutes tun“, erklärt Jürgen Wunderlich, Pressesprecher des Rotary Clubs Hilden-Haan und Initiator der Aktion. „Im letzten Jahr hat ein Spender eine ganze Palette Schoko-Osterhasen zur Verfügung gestellt, da gab es sogar für jedes Kind einen Hasen und ein Geschenk”, erinnert sich Rotarier Marc Busch. Die Aktion findet 2022 zum achten Mal statt. Insgesamt rund 750 Kinder zwischen 0-18 Jahren zählen zu dem Kreis der von den Tafeln Betreuten und freuen sich darauf, dass die Erkrather, Haaner und Hildener gemeinsam mit dem Rotary Club auch an Ostern an sie denken. In diesem Jahr werden aber nicht nur die Tafeln, sondern auch die aus der Ukraine geflüchteten Kinder beschenkt. Wer seine Spende in Geschenkpapier verpacken möchte, sollte darauf die Altersklasse und das Geschlecht, für die das Geschenk gedacht ist, notieren. Dann können die Geschenke leichter den richtigen Kindern zugeordnet werden. Folgende Geschäfte haben sich bereit erklärt, ihr Ladenlokal ab sofort bis zum 8. April als Sammelpunkt zur Verfügung zu stellen.