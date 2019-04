Hilden : Tafel: Rotary Club verteilt Ostergeschenke an Kinder

Hilden Nur noch wenige Tage, dann ist Ostern. Und mit den Festtagen landen auch wieder viele Geschenke in den Kinderzimmern. Damit sich auch die Kinder von Tafel-Kunden über eine kleine Ausmerksamkeit freuen dürfen, haben in den vergangenen Wochen viele Hildener, Haaner und Erkrather Spielsachen, Kuscheltiere und Naschwerk für die Aktion „Ostern für alle“ des Rotary-Clubs gespendet.

Am Montag haben die Rotarier die Geschenke in den Räumen der Hildener Tafel vorbeigebracht.

„Insgesamt haben wir rund 800 kleine Aufmerksamkeiten erhalten“, berichtet Rotary-Sprecher Jürgen Wunderlich. Brettspiele, Teddybären und Schokohasen sind darunter. An diesem Dienstag und am Donnerstag werden die Geschenke an die Tafel-Kunden mit Kindern verteilt. In Haan und Erkrath schauen die Rotarier ebenfalls noch vorbei. „Zu unseren Kunden gehören rund 250 Kinder“, erklärt Kajo Töller vom Leitungsteam der Hildener Tafel.