Rotary-Club Hilden Ein Buch stellt das Leben ukrainischer Flüchtlinge vor

Kaum etwas ist besser geeignet, als die Fotografie, um unsere Heimat in all ihren Facetten festzuhalten und zu zeigen, was sie lebens- und liebenswert macht. Auch darum war diese Kunstform Dreh- und Angelpunkt des Projekts „Heimat“. Das in diesem Rahmen entstandene Buch erscheint nun in zweiter Auflage. Es behandelt den Alltag in der Ukraine, die Erfahrungen während der Flucht und das neue Leben in Deutschland.