Spendenaktion in Hilden „Ostern für alle“ ist ein großer Erfolg

Unter dem Motto „Ostern für alle“ hat der Rotary Club Hilden-Haan auch in diesem Jahr wieder Ostergeschenke für die Kinder der Tafeln in Erkrath, Haan und Hilden gesammelt. In den kommenden Tagen werden die Präsente verteilt, am Dienstag haben die Rotarier die Geschenke an der Kirchhofstraße in Hilden bei der Tafel vorbeigebracht.