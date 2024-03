Aktion in Hilden „Ostern für alle“ geht in eine neue Runde

„In diesem Jahr sollen neben der Tafel in Hilden auch die Tafeln in Erkrath und Haan integriert werden“, erklärt Jürgen Wunderlich. Insgesamt rund 850 Kinder zwischen 0-18 Jahren zählten zu dem Kreis der von den Tafeln Betreuten und freuten sich darauf, dass die Erkrather, Haaner und Hildener gemeinsam mit dem Rotary Club auch an Ostern an sie denken. „Normalerweise wird besonders zu Weihnachten an Benachteiligte gedacht. Den Rest des Jahres werden sie meist vergessen – besonders dann wenn andere Themen stark im Vordergrund stehen. Mit der Aktion wollen wir das ändern und auch die Kinder aus der Ukraine bedenken“, erklärt Club-Präsident Dieter Brenken. Die Rotarier bitten daher um Ostergeschenke für sie. „Das können kleine oder große Geschenke sein wie Spielsachen, Süßigkeiten oder Bücher. Wir überlassen die Auswahl bewusst den Spendern. So kann wirklich jeder sich beteiligen und nach seinen Möglichkeiten Gutes tun“, erklärt Pressesprecher Jürgen Wunderlich. „Wer zum Beispiel für seine Kinder oder Enkel etwas zu Ostern kauft, kann einfach ein Geschenk mehr kaufen und dieses für die Aktion spenden.“