Spendenaktion : Rotarier helfen Corona-Opfern

HILDEN Seit Anfang April hat der von der Rotary Stiftung Hilden-Haan neu gegründete Sozialfonds zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, um Menschen, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind, unbürokratisch und schnell zu helfen. Dazu zählten das Angebot hochwertiger Stoff-Masken ebenso wie Einkaufsgutscheine. Rund 40.000 Euo konnten bisher gesammelt werden, davon trug die Stiftung der hiesigen Rotarier selbst 10.000 Euro bei.

In der zweiten Phase will sich der neue Sozialfonds in erster Linie auf bedürftige Menschen und die aktuell durch die wirtschaftlichen Auswirkungen stark Betroffenen konzentrieren. Dazu zählen Alte und Sozial-Schwache, aber besonders auch die Gruppe der Kunstschaffenden und Betreiber des Einzelhandels und der Gastronomie vor Ort. In welchem Umfang bis zum Jahresende geholfen werden kann, hängt von der Spendenbereitschaft von Bürgern und Unternehmen ab. Gemeinsam mit der Stadt Hilden wird zurzeit die konkrete Umsetzung geplant. „Wir werden noch im August starten und benötigen zur erfolgreichen Umsetzung einen deutlich fünfstelligen Betrag. Nur so kann ausgewählten Künstlern und Gewerbetreibenden angemessen geholfen werden. Die Stiftung wird sich natürlich ordentlich beteiligen“, verspricht Jürgen Schmidt, stellvertretend für den Stiftungsvorstand. Deshalb macht die Stiftung aktuell im Hildener Stadtgebiet mit einer Flyer-Aktion in den Haushalten auf ihr Anliegen aufmerksam: „Wir wollen helfen!“ ist das Informations-Blatt betitelt, das an zunächst 3500 Haushalte verteilt wird. Über die Plattform betterplace sind beim Rotary Sozialfonds bislang 64 Spenden eingegangen. „Eine derartige Resonanz haben wir bislang bei keinem unserer betterplace Projekte verzeichnet“, freut sich Jürgen Schmidt. Bisher geförderte Projekte in Hilden, Haan und in Erkrath werden natürlich weiter unterstützt. Mehr Informationen im Internet unter: www.rshh.org.