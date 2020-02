Hilden : Ganz schön jeck, ganz schön lang

Hilden Die Hildener Narren haben sich von dem Regen nicht abhalten lassen und beim Rosenmontagszug ausgelassen gefeiert. Der war länger, als ursprünglich geplant.

Der Hildener Rosenmontagszug hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt: Die Teilnehmer hatten trotz des Regens einen Riesenspaß, die Zuschauer (deutlich weniger als in den Vorjahren) haben deutlich mehr Kamelle gefangen als sonst. Und vier Gruppe, die eigentlich Tulpensonntag auf den am Ende abgesagten Zügen in Unterbach und Haan mitfahren und mitgehen wollten, konnten die Arbeit vieler Wochen und Monate in Hilden präsentieren. Pünktlich um 14.11 Uhr gab Zugleiter Michael Kewersun am Lindenplatz den Startschuss.