Hilden: Richrather Straße: Bau-Ampel ist aus

Hilden Wochenlang bremste eine Baustelle den Verkehr auf der L 404 aus. Warum so lange, fragt eine Bürgerin.

Die Richrather Straße ist eine Hauptverkehrsstraße und wichtige Verbindung nach Langenfeld. Seit gut fünf Wochen kann der Verkehr eine Baustelle an der Einmündung Talstraße nur einspurig passieren. Eine Baustellen-Ampel regelt den Verkehr. Warum dauert das so lange, wollte Doris Spielmann-Locks wissen: "Auch wenn mehrere Gewerke dort zu arbeiten haben, sollte doch eine zügige Abwicklung möglich sein. In den Hauptverkehrszeiten entstehen lange Staus, die die Verkehrsteilnehmer viel Lebenszeit kosten.