Hilden/Haan : Rheinbahn spendiert Gratis-Tickets für Flutopfer

Die Busse der Rheinbahn sorgen für Verbindung zwschen den Städten in der Region. Im Bild der Bahnhof Hilden. Foto: Christoph Schmidt

Hilden/Haan Damit die Betroffenen weiterhin mobil bleiben, stellt ihnen die Rheinbahn kostenlose Tickets zur Verfügung. Die Tickets werden in den Kundencentern ausgegeben und gelten bis Ende August.

Neben zahlreichen beschädigten Häusern sind auch viele Fahrzeuge Opfer des Hochwassers geworden. Damit die Betroffenen weiterhin mobil bleiben, stellt ihnen die Rheinbahn kostenlose Tickets zur Verfügung. Die Tickets werden in den Kundencentern ausgegeben und gelten bis Ende August.

„Die Bilder der Hochwasser-Katastrophe machen uns immer noch fassungslos und nachdenklich. Unsere Gedanken sind seit Mittwoch bei den Betroffenen, deren Häuser und Fahrzeuge in den Fluten untergegangen sind“, erklärt Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn. „Gerade jetzt müssen diese Menschen mobil sein, um die notwendigen Erledigungen und Behördengänge tätigen zu können, damit ihr Leben möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehrt. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, als Rheinbahn unkompliziert zu unterstützen.“ Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller ergänzt: „Über die Unterstützung der Rheinbahn freue ich mich besonders, weil sie die Bürgerinnen und Bürger mobil hält.“

Flutopfer erhaltet das Ticket1000 für die gesamte Familie in den fünf rheinbahn-Kundencentern in Düsseldorf (jeweils 8:30 bis 17:00 Uhr), Ratingen, Hilden und Mettmann (jeweils 8:30 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 15:00 Uhr) unkompliziert gegen Vorlage des Personalausweises und einer Schadensmeldung der Polizei oder der Versicherung. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Auto, ein Motorrad oder ein Roller in den Fluten zu Schaden gekommen ist. Eine volljährige Person kann durch Vorlage aller Ausweise der im selben Haushalt lebenden Personen die Tickets gebündelt für die gesamte Familie abholen. Weitere Informationen zu den Kundencentern findet Ihr unter www.rheinbahn.de.