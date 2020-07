Hilden : Rheinbahn öffnet Kundenzentrum an der Gabelung

Das Rheinbahn-Kundencenter an der Gabelung in Hilden war in den letzten Tagen geschlossen. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Die Kundencenter der Rheinbahn in Hilden, Mettmann und Ratingen sind ab Montag, 3. August, wieder regulär geöffnet. Nur das Kundencenter am Hauptbahnhof Düsseldorf bleibt weiterhin vorübergehend geschlossen, teilt das Verkehrsunternehmen mit.

Aufgrund eines bestätigten Coronafalls hatte die Rheinbahn am Donnerstag, 30. Juli, als Sicherheitsmaßnahme vorübergehend ihre Kundencenter am Düsseldorfer Hauptbahnhof, in Hilden, Mettmann und Ratingen geschlossen. Das Kundencenter an der Heinrich-Heine-Allee war davon nicht betroffen und ist geöffnet. Das Kundencenter in Hilden ist geöffnet: montags bis donnerstags: 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr. freitags von 8:30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr. In den Kundencentern der Rheinbahn schützen Trennscheiben und Abstandsregelungen die Kunden. Es gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.