Hildenerin in Düsseldorf angegangen : Rheinbahn-Kundin ist empört

Hilden Die Hildenerin fühlt sich nach einem Vorfall mit Maskenverweigerer allein gelassen. Sie wünscht sich eine engmaschige Kontrolle, damit sich die Fahrgäste auch tatsächlich an die Maskenpflicht halten.

„So eine Unverschämtheit habe ich noch nie erlebt.“ Die Hildenerin Edith Moritz schäumt vor Wut und ist dazu auch noch von der Rheinbahn enttäuscht. Die ÖPNV-Nutzerin war am Donnerstag mit der U79 in Düsseldorf unterwegs, als sie einen Mann bat, seine Maske richtig aufzusetzen. Der soll erwidert haben: „Ich bin zweimal geimpft. Ich muss keine Maske aufsetzen.“ Edith Moritz könne doch aus der Bahn aussteigen. Später zeigt er ihr noch seinen Impfausweis und verlangt von der Hildenerin, dass sie ihren Ausweis zeigt. Edith Moritz steht auf und sucht die Nähe zu anderen Fahrgästen, die jedoch nicht einschreiten. Einen Notknopf, mit dem sie den Fahrer auf die Situation im letzten Wagen aufmerksam machen kann, findet sie erst, als sie aussteigen muss.

Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen : So reagiert Initiatorin der Online-Petition

Leider halten sich nicht alle an die Regeln. „Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Rheinbahn in dem Fahrzeugteil sind (zum Beispiel Fahrerin oder Fahrer, Fahrausweisprüfer oder Sicherheits- und Servicemitarbeiter), können Fahrgäste sich an diese wenden, damit die Maskenpflicht durchgesetzt wird. In unseren Bahnen gibt es Knöpfe, die man drücken kann, um sich beim Fahrer oder der Fahrerin zu melden. Ist man also zu weit entfernt, um den Fahrer zu informieren, kann man den Vorfall hierüber melden. Der Fahrer oder die Fahrerin ergreift dann weitere Maßnahmen, zum Beispiel eine Durchsage, die den Fahrgast ohne Maske zum Aussteigen auffordert oder, im nächsten Schritt, das Anfordern von Sicherheitskräften oder Polizei bzw. Ordnungsamt“, erklärt Katharina Natus weiter.