Revision im Hallenbad Frischzellenkur fürs Hildorado

Die Freibad-Saison läuft eher schleppend an. „Wir hatten bislang rund 15.000 Gäste“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Mai und Juni lagen deutlich unter den Werten der Vorjahre. „Es ist in diesem Jahr sehr nass“, sagt sie. Lediglich in der vergangenen Woche seien viele Besucherinnen und Besucher an die Elberfelder Straße gepilgert, teilweise bis zu 3000 am Tag.