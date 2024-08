Rettungskräfte in Hilden Gemeinsame Übung stärkt den Zusammenhalt

Wie gut die Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe in Hilden funktioniert, konnte man kürzlich am Niederrhein beobachten. Auf dem Gelände des THW in Wesel fand drei Tage lang eine ereignisreiche gemeinsames Übung statt. Die Teilnehmer durchliefen beispielsweise eine Stationsausbildung zur technischen Hilfeleistung. Außerdem wurden Übungen zur Förderung des Teamworks durchgeführt.