Regelmäßiges Angebot in Hilden Reparaturtreff in der Stadtbibliothek

Drei Stunden lang stehen Tüftler bereit, defekte Geräte zu begutachten und, falls möglich, wieder in Ordnung zu bringen. Abgedeckt werden die Bereiche Elektronik, Elektrik, Mechanik und Holz. Von der Kaffeemaschine über die Stehlampe bis zum Spielzeug ist alles willkommen. Auch ausgefallene Dinge werden gerne in Augenschein genommen. Die Ehrenamtler arbeiten kostenlos, freuen sich aber über kleine Spenden, mit denen neben den laufenden Kosten auch soziale Projekte in Hilden unterstützt werden. Der Reparaturtreff ist jeden zweiten und vierten Mittwoch eines Monats in den Räumlichkeiten der Bibliothek jeweils von 15 bis 18 Uhr anzutreffen. Jeder kann an den Terminen ohne Anmeldung mit seinem Anliegen kommen.