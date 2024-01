Freizeit in Hilden Reparaturtreff in der Stadtbibliothek wird fortgesetzt

Eine Einschränkung gibt es: Reparaturen an Dingen aus Holz und mechanischen Geräten seien besser in der Netzwerkstatt möglich, teilen Ehrenamtler mit. Die Treffen finden immer am dritten Mittwoch eines Monats statt, dementsprechend das nächste Mal also am 17. Januar von 16 bis 18 Uhr. Die Netzwerkstatt befindet sich am Martin-Luther-Weg 1. Weitere Informationen zum Reparaturtreff gibt es online (reparatur-treff-hilden.de).