Hilfe in Hilden : Reparaturtreff geht ins Homeoffice

Hilden Die Ehrenamtlichen bringen defekte Geräte trotz Corona weiterhin in Ordnung – allerdings nicht in der Stadtbücherei, sondern zu Hause.

(RP) Nicht nur viele Angestellte, auch der Hildener Reparaturtreff geht ins Homeoffice. Die seit 2015 aktiven Ehrenamtler sind seit Januar 2019 eigentlich jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Stadtbücherei am Nové-Mesto-Platz anzutreffen. Im Herbst waren Coronabedingt aber nur drei Termine in den Räumlichkeiten der Bibliothek möglich. Dabei gingen 65 Reparaturaufträgen ein. „Diese hohe Anzahl zeigt sehr deutlich, dass es nach wie vor einen hohen Reparaturbedarf gibt“, erklärt Christiane Herz von der Stadt Hilden.

Da in den nächsten Monaten wahrscheinlich keine weiteren Termine in der Stadtbücherei Hilden möglich sein werden, bietet der Reparaturtreff laut Stadt ab sofort einen Homeoffice-Service an: Wer etwas zu reparieren hat, schreibt bitte eine E-Mail an frage@reparatur-treff-hilden.de, beschreibt das Gerät und den Defekt. Wichtig: Bitte eine Telefonnummer angeben.