Reifenstecher terrorisiert Hildener Itterstraßen-Anwohner fühlen sich allein gelassen

Hilden · Mehrere Anwohner der Itterstraße haben sich in einem Brief an Stadt und Polizei gewandt. Sie appellieren, dass die Behörden den Druck erhöhen und den Reifenstecher endlich schnappen.

29.07.2024 , 11:31 Uhr

Immer wieder schlägt der Reifenstecher im Bereich der Itterstraße in Hilden zu. Dieses Foto stammt von November 2023. Foto: Tobias Dupke