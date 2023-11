Reichspogromnacht in Hilden Vor 85 Jahren ermorden Nazis Hildener Juden

49 Stolpersteine erinnern an die Hildener Opfer des Nationalsozialismus. Sieben Menschen starben allein in der Pogromnacht 1938 und an deren Folgen. Damit war der 9. November 1938 ein gewalttätiger Höhepunkt der antijüdischen Gräueltaten in Hilden. „Gemessen an der damaligen Einwohnerzahl Hildens sind nirgendwo im gesamten Deutschen Reich mehr Menschen ermordet oder in den Tod gedrängt worden, als in unserer Stadt“, erklärte Pommer.