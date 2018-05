Recht und billig

Die Stadt Hilden ist verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Asylsuchenden zu beherbergen. Wohnungen für Flüchtlinge lassen sich auf dem freien Markt kaum finden. Diese Menschen müssen in Asylheimen bleiben - wohl auf Dauer. Deshalb ist es nur recht und billig, wenn der Bund mietfrei Immobilien für Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Ihre Aufnahme ist schließlich eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und es ist recht und billig, wenn die Stadt Hilden dieses Angebot annimmt. Sie zahlt für diese gesamtstaatliche Aufgabe bereits rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr aus eigener Tasche. Dass der Bund seine Häuser nur zu Marktpreisen verkaufen will, ist okay. Er darf sein Vermögen nicht verschleudern.

(RP)