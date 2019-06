Hilden : „Geld und Ressourcen sparen, Sicherheit x-fach erhöhen“

Geschäftsführer Sven Frings im Rechenzentrum des Unternehmens in Kleinhülsen. Foto: Frings Solutions

Der Betreiber eines eigenen Rechenzentrums für den Mittelstand spricht über das Rechenzentrum, den Hildener IT-Campus und Green-IT.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was war die Motivation ein eigenes Rechenzentrum in Hilden zu bauen?



Sven Frings Als IT Systemhaus müssen wir unsere Leistungen und Services permanent neu überdenken, um auch in Zukunft unseren Kunden sichere und moderne IT-Strategien zu bieten. Nahezu alle IT- und Kommunikationsdienste werden in den kommenden fünf bis sechs Jahren aus zentral gemanagten Datacentern angeboten.



Info Die Frings- Systemhausgruppe Seit über 25 Jahren ist die Frings Systemhausgruppe Experte in den Bereichen IT-Dienstleistungen sowie für den Ausbau und die Installation moderner Gebäudetechnologien. Das Angebot der Gruppe, mit Standorten in Hilden und Frankfurt/Main, orientiert sich flexibel an den aktuellen Kunden-/Marktanforderungen. 160 Mitarbeiter sind beschäftigt. Frings Informatic bedient flexibel das ständige Wachstum der mobilen Nutzung für Daten und Kommunikation und migriert und transformiert Unternehmen jeder Art und Größe. Die Firma stellt neben Hybrid- auch Multi-Cloud-Anwendungen bereit. Abgerundet wird das Portfolio durch ein eigenes TÜV-zertifiziertes Rechenzentrum mit energetischen Bestwerten und angeschlossenem Support Center 24/7.

Frings Building richtet den Blick in die Zukunft innovativer Technologien für moderne Gebäude. Der Ausbau und die Installation anspruchsvoller Gebäude- und Rechenzentrumsinfrastrukturen wird geplant und umgesetzt von erfahrenen Technikern für Netzwerk, Gebäudekommunikation und -infrastruktur

Welche Vorteile bietet ihr IT Campus er für Unternehmen?



Frings Das alte Gelände im Hildener Gewerbegebiet für Maschinenbau und Handel wurde 2016/2017 komplett technisch und energetisch revitalisiert und mit Neubauten ergänzt. Nun bietet der Hildener IT Campus mit einem ansässigen Rechenzentrum für IT-Housing und -Hosting, eine hochverfügbare und nachhaltige Energieversorgung, ein redundanter Glasfaserbackbone, ein modernes Sicherheitskonzept sowie repräsentative Serviceflächen, ein neues Zuhause für technisch sensible Unternehmen u.a. aus den Bereichen, Software, Engineering, Energie und Service.



Welchen Stellenwert hat die Region Düsseldorf für Ihr Unternehmen?



Frings 1992 startete unser Team in Düsseldorf Bilk. Nach drei Jahren Expansion haben wir uns dann für den Düsseldorfer Stadtrand entschieden. Von Hilden aus bieten wir den rheinischen Unternehmen schnellen und regionalen Service und sind obendrein auch für Betriebe in Köln, dem Bergisches Land, dem Kreis Mettmann sowie im Ruhrgebiet ein perfekt angebundener Partner und gewährleisten speziell kleineren und mittleren Unternehmen die hundertprozentige Verfügbarkeit ihrer IT- und Kommunikationsprozesse.



Wie gut ist der Mittelstand im Rahmen der Digitalisierung aus Ihrer Erfahrung aktuell aufgestellt?



Frings Auffällig ist, dass vor allem ältere Unternehmen im Digitalisierungsprozess noch etwas langsamer beziehungsweise gehemmt sind. Dies liegt teilweise an den Berührungsängsten mit cloudbasierten IT- und Kommunikationslösungen, teilweise an der Bequemlichkeit, funktionierende Systeme und Dienste zu überdenken oder zu modernisieren und – ganz wichtig – an der schleppenden Versorgung hochverfügbarer Glasfaseranbindungen. Allerdings ist Besserung in Sicht, zunehmend sind Unternehmer sensibilisiert und auch die Rahmenbedingungen bieten unternehmensfreundliche Konzepte.



Wie wichtig ist das Thema Green IT für Sie? Warum ist es wichtig? Was machen Sie in dem Zusammenhang ganz konkret in Ihrem Unternehmen?