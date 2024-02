RE 47 fällt aus Ersatzbusse für Regiobahn halten nicht in Hilden

Man wolle durch den Wegfall der Haltestellen in Solingen, Hilden und Düsseldorf-Eller die Fahrzeit der Busse beschleunigen, teilt dazu Regiobahn-Prokuristin Sabine Hovermann mit. Der RE 47 wäre normalerweise im 60-Minuten-Takt unterwegs und braucht für die Strecke zwischen Remscheid und Düsseldorf in der Regel etwas mehr als eine Dreiviertelstunde. Der Ersatzverkehr per Bus soll laut Fahrplan Richtung Düsseldorf 67 Minuten und in der gegengesetzten Richtung 65 Minuten unterwegs sein. Um diese Zeitspanne einzuhalten, können nur wenige Haltestellen bedient werden. Dass Solingen und Hilden nicht angefahren werde, liege daran, dass die Bahnhöfe in beiden Städten auch noch von der S1 angefahren werden, sagt Hovermann.