Hilden : Razzia: Polizei geht gegen Clan-Kriminalität vor

In Erkrath wurden zwei illegal betriebene Geldspielautomaten sichergestellt. Foto: Polizei Mettmann

Hilden Polizei, Zoll und Ordnungsämter haben mit einem gemeinsamen Einsatz in Erkrath und Hilden sowie in Langenfeld am Wochenende ein weiteres Zeichen gegen Clan-Kriminalität gesetzt. In Erkrath wurden dabei in der Nacht zu Samstag sieben Objekte an der Brechtstraße, der Kreuzstraße, der Karschhauser Straße, der Sandheider Straße sowie der Professor-Sudhoff-Straße überprüft.