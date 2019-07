Essen auf dem Herd vergessen : Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Dank Rauchmelder kam es zu keinem Wohnungsbrand. Foto: Feuerwehr Hilden

Hilden Die Bewohnerin einer Wohnung an der Mittelstraße/Ecke Gabelung hatte am Mittwoch, 24. Juli, das Haus verlassen und Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Zum Glück hatte sie einen Rauchmelder in der Wohnung.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt