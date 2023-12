Kriminalität in Hilden Raubüberfall an einer Bushaltestelle

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität der Räuber machen können, sich jederzeit mit der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 in Verbindung zu setzen. Bereits Mitte November hatte es in Hilden einen Überfall mit Reizgas gegeben. In einem Smartphone-Geschäft waren dabei eine Mitarbeiterin und mehrere Kunden verletzt worden. Die Täter rissen vier Smartphones im Wert von rund 4000 Euro aus den Verankerungen der Verkaufsregale.