Hilden : Ratten plagen Anwohner Kappel-Straße

Hilden An der Holzbrücke Kurt-Kappel-Straße sind zahlreiche frische Rattenlöcher zu sehen. Nach Einbruch der Dunkelheit huschen die Nager über die Straße, berichtet ein Anwohner.

„Manchmal habe ich den Eindruck, die Ratten klatschen Beifall, dass sie so unbehelligt herumlaufen können“, sagt Wolfgang Becker. Er spricht von einer Plage, die sich an der Itter immer mehr ausbreite. Vom Rathaus her bachabwärts seien immer mehr Rattenlöcher zu sehen. An der Holzbrücke vor dem Haus Kurt-Kappel-Straße 14 gebe es mindestens sieben Stück – und die seien ganz frisch. Am anderen Ufer sei eine Köderbox ausgelegt worden. „Doch die scheint wirkungslos zu sein“, hat Becker beobachtet: „Nach den deutlich erkennbaren Laufspuren zu urteilen, ignorieren die Ratten die Box. Eine Laufspur endet sichtbar am Ufer zwischen den Häusern 10a und 14 der Kurt-Kappel-Straße an einem großen Eingangsloch.“ Egal wer hier zuständig sei, ob Stadt oder Bergisch-Rheinischer Wasserverband (BRW), gegen die Ausbreitung der Ratten müsse sofort etwas geschehen, fordert der Anwohner.