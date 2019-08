Hilden : Ratsfrau Kittel verlässt die BA

Im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40 finden die Ratssitzungen und viele politische Fachausschüsse statt. Foto: cis. Foto: Christoph Schmidt

Die Politikerin kehrt der Wählergemeinschaft den Rücken und geht zu den Christdemokraten. Ihr Mandat im Rat könnte zum Zankapfel werden.

(pec) Überraschender Fraktionswechsel im Hildener Stadtrat: Sabine Kittel verlässt die Bürgeraktion und wechselt zur CDU. Gleichzeitig räumt Kittel ihren Platz im Vorstand der Wählergemeinschaft. BA-Fraktionschef Ludger Reffgen bedauert diesen Schritt. Als Grund habe Kittel private Gründe und berufliche Ambitionen bei der CDU angegeben. Ein Streitpunkt zeichnet sich dennoch bereits ab: Die Ratsfrau wolle offenbar ihr Mandat ebenfalls zur Union mitnehmen, heißt es in der Mitteilung. Reffgen appelliert deshalb an die CDU, „das nach dem Wählerwillen der BA zustehende Mandat demokratisch fair zurückzugeben”. Die frei gewordenen Aufgaben will die BA kurzfristig neu besetzen.