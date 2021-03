Corona-Entwicklung im Kreis Mettmann : Rate der Corona-Mutationen steigt auf 61 Prozent

Die Mutationen des Coronavirus machen mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen aus. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen ist wieder vierstellig. Unser Überblick über die Corona-Zahlen im Kreis Mettmann am Mittwoch.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 1019 Menschen, 22 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 84 (-2; 4 neu, 5 genesen), in Haan 59 (+/-0; 5 neu, 5 gen), in Heiligenhaus 66 (+1; 4 neu, 3 gen), in Hilden 92 (+/-0; 10 neu, 10 genesen), in Langenfeld 57 (-10; 4 neu, 13 gen), in Mettmann 114 (+7; 12 neu, 5 gen), in Monheim 62 (+3; 5 neu, 2 gen), in Ratingen 191 (+4; 17 neu, 12 gen), in Velbert 239 (+18; 28 neu, 10 gen) und in Wülfrath 55 (+1; 2 neu, 1 gen). Insgesamt meldet der Kreis am Mittwoch 91 Neuinfektionen.