Hilden : Rat verabschiedet Haushalt

Hilden Der Stadtrat hat mit der Mehrheit von SPD und CDU (30 Stimmen) den städtischen Haushalt 2019 beschlossen. Grüne, AfD, Allianz, FDP und BA (13) stimmten dagegen.

172,5 Millionen Euro will die Kommune in diesem Jahr ausgeben, davon sind 2,315 Millionen Euro nicht durch Einnahmen gedeckt. Traditionell nutzen die Fraktionen den Beschluss der Haushaltssatzung für einen politischen Schlagabtausch. „Unsere Stadt hat vieles zu bieten“, zählte Anabela Barata (SPD) die Stärken auf und kritisierte eine „konstruierte Untergangsstimmung“. „Hilden kann im Vergleich zu anderen Städten relativ sorgenfrei leben“, betonte auch Marion Buschmann (CDU). Das Defizit im Etat sei auf 2,3 Millionen Euro gesunken. „Der Stadtrat hätte mit dem Haushalt ein Zeichen setzen können“, zählte Ludger Reffgen (BA) viele Baustellen auf: „Das tut er nicht. Er wirkt hilflos und ignorant.“ „Der Haushaltsplan ist ideen- und mutlos. Er beschert uns schon wieder ein Defizit“: Deshalb lehne die FDP den Etat ab, so Rudolf Joseph. „Die Bürgermeisterin muss aus der Komfortzone raus, über den Tellerrand schauen und kreativer denken“, kritisierte Claus Munsch (Allianz), der im kommenden Jahr gegen Birgit Alkenings antreten will. „Wir haben wieder ein Defizit, trotz guter Wirtschaftslage“, meinte Bernd Hoppe (AfD): „Das ist unverständlich. Der Etat ist eine Belastung für unsere Kinder.“ „Der Haushalt ist zu zögerlich, zu zaghaft“, kritisierte Klaus-Dieter Bartel (Grüne).: „Es wird verwaltet, zu wenig gestaltet. Dem Klimawandel bleibt er zu viele Antworten schuldig.“ Auch in den nächsten Jahren rechnet Kämmerer Norbert Danscheidt mit einem Defizit: 2020 mit -977.000 Euro, 2021 mit -146.000 Euro und 2022 mit -1,1 Millionen Euro.