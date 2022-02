Sitzung in Stadthalle Hilden : Rat spricht über dritte Eingangsklasse und Verkehr in Hilden

Die Stadtverordneten treffen sich in der Stadthalle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wichtige Themen stehen in der Ratssitzung am Mittwoch, 23. Februar an. Die Stadtverordneten treffen sich um 17 Uhr in der Stadthalle. Die Sitzung ist öffentlich.

(tobi) Wenn die Mitglieder des Hildener Stadtrates am kommenden Mittwoch, 23. Februar, 17 Uhr, in der Stadthalle zusammenkommen, steht unter anderem die umstrittene Einrichtung einer dritten Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule auf der Tagesordnung.

Die Politik hatte sich im Schulausschuss vor vier Wochen nach hitziger Diskussion in der komplexen Angelegenheit bereits mit knapper Mehrheit für eine zusätzliche Klasse ausgesprochen. Sollten die Fraktionen bei ihrem Abstimmungsverhalten bleiben, dürfte die Entscheidung im Rat ebenfalls für die Einrichtung ausfallen. Sechs von sieben Grundschulleitern sowie die Verwaltung hatten sich ganz klar gegen die dritte Eingangsklasse entschieden. Sie befürchten, dass damit der Schulentwicklungsplan ausgehebelt wird. Die Befürworter sprechen dagegen von einer einmaligen Situation, die den Plan nicht gefährdet.