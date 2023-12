Politik in Hilden Mehr Mittel für die Ganztagsbetreuung

Keine große Debatte gab es am vergangenen Dienstag über die Bereitstellung der finanziellen Mittel, denn hierbei laufe es auf ein Nullsummenspiel für den Haushalt hinaus, so Münnich. Und das rechnet sich so: In der Vergangenheit musste Hilden einen nicht unerheblichen Teil der Schulsozialarbeit aus eigenen Mitteln bestreiten. Diese Gelder sollen nun für die Ganztagsbetreuung verwendet werden, denn mittlerweile verteilt der Kreis Landesmittel für die Schulsozialarbeit an seine Städte.