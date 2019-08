Hilden : Rap-Lesung mit Kutlu Yurtseven

Der Kölner Musiker, Schauspieler und Aktivist kommt im September in die Hildener Stadtbücherei.

In der musikalischen Rap-Lesung, die am Donnerstag, 12. September, ab 10 Uhr, für Schüler der siebten und achten Klassen in der Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz stattfindet, geht Kutlu Yurtseven auf sein jugendliches Publikum ein und fordert es aktiv zur Teilnahme an einem Dialog auf, der Rassismus und Rechtsextemismus in der heutigen Zeit thematisiert. Dabei berichtet er von den Erfahrungen, die er selbst als in Köln geborener Muslim machen musste und bezieht sein Publikum und dessen Erlebnisse mit in die Lesung ein.