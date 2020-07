Hilden : Ralf Küppers sagt, „was Sache ist“

„Ich muss nicht unbedingt in Urlaub fahren, ich finde es auch zu Hause schön:“ Ralf Küppers in seinem Garten im Hildener Osten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Weitere Folge der Hildener Kandidatenportraits: Der 60-jährige Beamte will Bürgermeister werden, ohne die Unterstützung irgendeiner Partei: „Ich suche eine Herausforderung.“

Mona, Lisa und Jupp haben das Sagen im schmucken Reihenhaus von Ralf Küppers im Hildener Osten. „Die beiden Mädels habe ich aus dem Hildener Tierheim geholt, Jupp von einem Kollegen übernommen“, erzählt der 60-Jährige. Warum findet er Katzen so toll? „Sie sagen ganz genau, was sie wollen – und sie müssen nicht Gassi gehen.“ Die Terrasse hinter dem Haus steht voller Töpfe und Pflanzen und ist umgeben von einem kleinen grünen Dschungel.

Geboren am 19. Oktober 1959 in Dortmund

Ralf Küppers ist in Dortmund geboren und damit qua Geburt BVB-Fan – bis heute: „Mein Vater war Bergmann.“ Ein Knochenjob, bekam Küppers hautnah mit. Deshalb wollte er etwas anderes machen, wurde Betonbauer. „Das ist körperlich auf Dauer aber auch nicht gesund.“ Deshalb verpflichtete er sich zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Zeitsoldat. Der Oberstabsfeldwebel tat bei den Pionieren in Speyer, Koblenz, Emmerich am Niederrhein und zuletzt in Düsseldorf Dienst und machte seinen Meister im Tiefbau mit Fachhochschulreife.