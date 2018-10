Bürgermonitor : Raffaelweg: Bürger beklagen „Sand im Getriebe“

Bürgersteig Raffaelweg: die Stadt hat aufgrund der Wurzeln Gehwegplatten entfernt und durch verdichtete Erde ersetzt Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Anwohner im Hildener Osten beklagen, sie würden Sand mit in die Wohnung tragen, weil die Stadt eine endgültige Abdeckung schuldig bleibe.

Hans Scholz ist Anwohner am Raffaelweg – und er zählt zurzeit nicht zu den Zufriedenen. Er hat ein Problem und beschreibt es mit einem einzigen Wort: Sand!

„Wenn man vom Dürerweg kommt, gibt es ab dem Tizianweg auf der linken Seite des Bürgersteiges bis zum Hohlbeinweg Baumscheiben ohne Fußwegplatten, dafür mit einer Art Sand angefüllt“, teilte er jetzt mit.

Schulz hatte nach eigenen Angaben vor einiger Zeit schon mal bei der Stadt Hilden nachgefragt, was denn rund um die Baumscheiben so geplant sei: „Die Antwort war, es wäre nur eine Übergangslösung“, schrieb er.

Die bestehe aber schon einige Monate. „Das Dilemma“, beklagt Schulz, „ist, dass die Anwohner den Sand mit in die Wohnung beziehungsweise in den Flur tragen. Darüber hinaus hätte man sicher schon bei der Pflanzung der Bäume daran denken müssen“, was mit dem Gehweg passieren solle.

Die Antwort der Hildener Stadtverwaltung erfolgte am Montag– und sie war von einiger Verwunderung geprägt. Die Ausgangslage am Raffaelweg sei davon geprägt gewesen, dass die Baumwurzeln die Gehwegplatten nach oben gedrückt hätten, teilte ein Sprecher aus dem Rathaus mit. Dem habe man abgeholfen, in dem die Platten entfernt und durch eine geeignete Bodenverdichtung ersetzt worden seien, hieß es.



„Womit wir alle nicht rechnen konnten, war das extrem trockene Wetter in diesem Jahr“, führt der Stadt-Sprecher weiter aus. Da auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in diesem Jahrhundert-Sommer nahezu komplett damit ausgefüllt gewesen seien, Bäume und andere Pflanzen in der Innenstadt zu gießen, hätten sie sich naturgemäß nicht auch noch um den vergleichsweise kleinen Weg kümmern können.

Die Folgen beschreibt der Sprecher so: „An der Oberfläche der Verdichtung hat sich ein wenig Sand abgelagert, das hat aber auf die Funktionsfähigkeit des Bodenbelags keinerlei Auswirkungen mit sich gebracht.“ Von einem Provisorium, das jetzt möglichst schnell beendet werde, könne insofern auch keine Rede sein.

Aus anderen Kreisen im Rathaus und auch aus der Politik waren ähnliche Stimmen zu vernehmen. Einige gingen sogar soweit, zu empfehlen, eine vernünftige Fußmatte sei alles, was die Anwohner benötigten, um dem vermeintlichen Sandproblem Herr zu werden.