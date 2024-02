Neue Quizshow auf Sat.1 und Joyn Raffaele Bongiorno aus Hilden tritt bei „The Floor“ an

Die Fernsehsender Sat.1 und Joyn haben eine neue Quizshow namens „The Floor“ ins Leben gerufen. Die erste Folge läuft am Donnerstag, 29. Februar, zur Primetime um 20.15 Uhr. Als Kandidat mit dabei ist bei dieser Premiere Raffaele Bongiorno aus Hilden. Der 44-Jährige ist Einsatzleiter bei der Müllabfuhr und Vater von zwei kleinen Töchtern. Er liebt Hunde. In seiner Freizeit macht er Sport im Kilt und zwar bei den Highland Games. Früher war er in der Mannschaft von Andy Bloch, der mit seinem Herzlauf-Team zur Popularität dieser Spiele in Hilden beitrug. Bongiorno hat aber inzwischen sein eigenes Team namens Baubetriebshof Warriors gegründet.