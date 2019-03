Hilden: Räuber reißt Frau Geldbörse aus der Hand

Hilden Überfall in der Nähe des Hauptfriedhofs

Ein Mann hat am Montag (25. März) einer 42-jährigen Hildenerin in der Nähe des Hauptfriedhofs das Portmonee gestohlen, berichtet die Polizei. Die Frau ging gegen 10:30 Uhr zu Fuß über die Heiligenstraße. Auf Höhe eines Blumenladens am Hauptfriedhof kam ihr ein Mann entgegen. Er riss ihr plötzlich das Portmonee aus der Hand. Die 42-Jährige versuchte noch, sich zu wehren. Aber nach einem kurzen Gerangel konnte der Mann das Portmonee an sich reißen und in Richtung der Unterführung am Lindenplatz weglaufen.